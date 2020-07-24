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Motosikletli kapkaççılardan 1'i tutuklandı

'te, yoldaki bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve motosikletle kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüpheli, tutuklanırken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 18:47 ABONE OL
Motosikletli kapkaççılardan 1'i tutuklandı

GAZİANTEP'te, yoldaki bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve motosikletle kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüpheli, tutuklanırken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 17 Temmuz'da, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki kişiden biri, sokakta ismi öğrenilemeyen kişinin elindeki telefonu çaldı. Şoke olan kişi, peşinden koştuğu motosikletli iki şüpheliyi yakalayamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda, polis kimliğini saptadığı şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, diğerine ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, kapkaç olayına karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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Motosikletli kapkaççılardan 1'i tutuklandı
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