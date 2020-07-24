Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Motosikletliye çarptı ve kaçtı: Kaza anı kameralara yansıdı

Motosikletliye çarptı ve kaçtı: anı kameralara yansıdı

'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Cemal Löktaş (47) yaralandı. Löktaş'a çarpan sürücü, olay yerinden kaçarken, anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 11:26 Son Güncelleme: 24.7.2020 11:27 ABONE OL
Motosikletliye çarptı ve kaçtı: Kaza anı kameralara yansıdı

, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, belediye temizlik görevlisi Cemal Löktaş yönetimindeki 16 AC 7753 plakalı motosiklete çarptı.

Motosikletliye çarptı ve kaçtı: Kaza anı kameralara yansıdı

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Löktaş yaralanırken, motosiklete çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Löktaş, yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde tedaviye alındı.

Motosikletliye çarptı ve kaçtı: Kaza anı kameralara yansıdı

Polis ekipleri, motosikletliye çarpan hafif ticari araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlatırken, anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletliye çarptı ve kaçtı: Kaza anı kameralara yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA