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Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler

Son dakika haberine göre  ’nın Salihli ilçesinde ’ndeki bir adacıkta Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 11:58 ABONE OL
Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Gediz Nehri'nin iki kola ayrılarak Çayköy Mahallesi mevkiinde oluşturduğu adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adacığa dronla operasyon düzenledi.

Operasyonda boyları 1.5-2 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, nehir ortasındaki adacıkta kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler
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