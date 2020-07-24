Nişan atma dehşeti

Adana Seyhan'daki olay, Gülbahçesi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Hüseyin Tunç, aynı zamanda komşusu olan Halil G.'nin kızıyla nişanlandı. İki genç kıyafet tartışması yüzünden 4 gün önce nişanı bozdu. İki aile arasında nişan bozulma yüzünden husumet yaşandı. Önceki gün yine iki ailenin tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre Halil G. pompalı tüfekle, Hüseyin Tunç'u öldürdü, yol kenarında oturan Abdullah Ferit Ö.'yü yaraladı. Abdullah Ferit Ö. ile olay sırasında elinden yaralanan katil zanlısı Halil G., Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mahallede sürekli devriye görevi yapan polis ekipleri, olayın yaşandığı 13077. Sokak'ta ise zırhlı araç konuşlandırdı. Tunç'un yakınlarının Halil G.'nin evini ateşe verecekleri yönündeki ihbar üzerine gece yarısından itibaren alınan önlemler kapsamında polisin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.