'Okul kantini ihalesinde hile' iddiasına 24 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezindeki 15 okul kantininin ihalesine fesat karıştırılmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bazı döküman, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.