Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Okul kantini ihalesinde hile' iddiasına 24 şüpheli gözaltına alındı

'Okul kantini ihalesinde hile' iddiasına 24 şüpheli gözaltına alındı

'te okul kantini ihalesine fesat karıştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:14 ABONE OL
'Okul kantini ihalesinde hile' iddiasına 24 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezindeki 15 okul kantininin ihalesine fesat karıştırılmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bazı döküman, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

ARKADAŞINA GÖNDER
'Okul kantini ihalesinde hile' iddiasına 24 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA