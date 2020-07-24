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cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Her ayrıntısının kan dondurduğu vahşette yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızın tutuklanan katil zanlısına, yüzün üzerinde görgü tanığının ifadesi, 2 bin saatlik görüntü ve telefon kayıtlarından ulaşıldığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:49 Son Güncelleme: 24.7.2020 16:57 ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, kayıp başvurusunun ardından 'i bulmak için telefon kayıtları ve sosyal medya hesaplarından genç kızı tanıyanların listesini oluşturdu.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Emniyet yetkililerinden de yardım alan ekipler, cinayetten birkaç gün önce Gültekin'in en yakınında bulunan 100'ün üzerinde kişinin bilgisine başvurdu.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYDI İNCELENDİ

Olağan şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerasını tarayarak 2 bin saatlik görüntüyü inceledi.

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Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren ekipler, tüm şüpheler üzerinde toplanan Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Elde edilen kamera ve telefon kayıtlarında yapılan incelemede zanlıya cinayetin işlenmesinde ve sonrasında yardımda bulunan ikinci bir kişinin izine rastlanmadı.

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Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.

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Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Kamera ve telefon kayıtlarından elde edilen delillerle daha fazla olayı gizleyemeyeceğini anlayan Avcı, cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış
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