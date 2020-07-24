Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Katile 2 bin saatlik görüntüyle ulaşılmış

Zanlının, 6 aydır görüşmediğini belirttiği Gültekin ile 16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı ve aralarında çok sayıda görüşme olduğu belirlendi.

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