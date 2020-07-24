Rusya ile Türkiye arasında başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak

Öte yandan Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya gelecek Türk, İngiliz ve Tanzanya vatandaşlarının, ülkeye girişte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik uygulanan tedbirlerden muaf olacakları vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Golikova, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Tanzanya ile de uluslararası uçuşların başlayacağını açıklamıştı.