Selçuk: 83 milyon tek yürek oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele, her türlü ideolojik bakış açısı ve siyasi mülahazanın dışında ve üstünde tutulması gereken temel bir insanlık meselesi olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şiddete karşı sıfır tolerans" vizyonuyla kadına yönelik şiddetle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Selçuk, "Şiddeti uygulayanlar kim olursa olsun, 83 milyon tek yürek 'şiddete dur!' diyebilmeliyiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, devlet olarak duruşumuz da tavrımız da dün olduğu gibi, bugün de son derece net: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" dedi.