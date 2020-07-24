Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi!

Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz !

'ta sokak ortasında yapılan kına gecesinde, sosyal ve kuralına uyulmaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekipleri ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 18:39 Son Güncelleme: 24.7.2020 18:48 ABONE OL
Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi!

Üçlerbey Mahallesi Şeyh Çoban Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kına gecesi yapıldı.

Kına gecesi için damat O.G., ile gelin H.Ö.'nün yakınları cadde üzerinde toplandı.

En yüksek vaka olan iller arasında... O ilimizde maske kurallarına uyulmuyor...

Kına gecesi etkinliğine katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken, bazılarının maskesiz oldukları görüldü.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan yapılan kına gecesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA