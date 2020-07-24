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: Aksaray'da korkunç olay! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...

: Aksaray'da hayvanlarını kontrol etmek için ağıra giren Filiz Akyüz isimli kadın dehşeti yaşadı. Tavanda asılı olan şiş kadının burnuna saplandı. Kadın kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:05 Son Güncelleme: 24.7.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Aksaray'da korkunç olay! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...

Aksaray'da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Filiz Akyüz'ün burnuna tavana asılı şiş saplandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

Son dakika: Aksaray'da korkunç olay! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş, düşüp burnuna saplandı.

Son dakika: Aksaray'da korkunç olay! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...

Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

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Son dakika: Aksaray'da korkunç olay! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...
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