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Son dakika: Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

Türkiye'de tarihi bir gün yaşanıyor. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor. Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor. İşte son dakika haberinin detayları.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 13:30 Son Güncelleme: 24.7.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

Vatandaşlar, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla basılan özel paralardan almak için Beşiktaş'taki Darphane önünde kuyruk oluşturdu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.

Son dakika: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

PARALAR BUGÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Şerifi'nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.

Son dakika: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor.

Son dakika: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

Sınırlı sayıda basılan özel tedavül para ve hatıra parayı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'taki Darphane'nin önüne geldi. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı. Hem gümüş hem de bronz parayı ilk alan Engin Çon, çok heyecanlı olduğunu, bugünün tarif edilemeyeceğini ifade etti. Bu arada, özel basılan paralardan almak için sıra bekleyen vatandaşlara baklava ikram edildi. Özel paraların internet satışına haftaya başlanacağı bildirildi.

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Son dakika: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi
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