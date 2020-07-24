Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in annesinden korkunç iddia! "Kızımı öldüren Cemal Metin Avcı olay yerinde tek başına değildi..."

Pınar'ın katline 75 yaşındaki Melek Set'in farkında olmadan şahitlik ettiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, katil Avcı varildeki cesedi yakarken komşu Melek Teyze, "Her yeri yakacaksın" diye çıkıştı. Melek Set o anları, "Panik hali yoktu, soğukkanlıydı. 'Boş bira kasalarını yakıyorum' dedi" diye anlattı. Pınar'ın acılı annesi ŞefikaGültekin ise "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış" dedi. Özellikle katilin, genç kızın bedenini yaktığı varili nasıl taşıdığı araştırılıyor.Katile birisinin yardımcı olup olmadığı hâlâ soru işareti.

Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada 'Melek Teyze' diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini polise anlattı. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre olaylar şöyle gelişti: