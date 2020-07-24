Son dakika: Zeynep Şenpınar cinayetindeki çarpıcı detay ortaya çıktı!

MÜDAHALEYİ GECİKTİRDİ

Şüphelinin ayağa kalkıp giriş kapısına yöneldiği, görevlilere 'gelmeyin, gelmeyin' diye bağırdığı, evi dış kapısını kapatmaya çalıştığı, bu sırada evin dışına çıkan polilerin birinin kapının kapanmasına engel olduğu ve yaralı Selim Ahmet'in yere düştüğü, polislere 'Ben vurdum, bırakın ben de öleyim' dediği kaydedildi. Bu olaylar sırasında Zeynep'e müdahalenin geciktiği, müdahale sırasında 112 ekiplerin Zeynep'in öldüğünü tespit ettikleri belirtildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

İddianamede, Zeynep'in bıçaklanma sırasında giymiş olduğu, üzerinde kan lekesi ve bıçak izi bulunan kıyafetlerinin ve iç çamaşırlarının olay sonrası değiştirildiği, vücudunun temizlendiği, temiz kıyafetler giydirildiği ifade edildi. Zeynep'in olay sırasında giydiği kıyafetlerin ise evde bulunduğu belirtildi.

PARKA KAÇMIŞ, ZORLA EVE GETİRMİŞ

Olayın meydana geldiği apartmana 50 metre mesafede bulunan bir parkta kan izlerinin tespit edilmesi üzerine güvenlik kameralarının incelendiği, 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 06:50 sıralarında bir şahsın apartmandan parka doğru koştuğu, bu geçişten 8 saniye sonra başka bir şahsın aynı istikamete koştuğu, ikinci şahsın geçişinden 23 saniye sonra iki şahsın yan yana park istikametinden olayın meydana geldiği apartmana doğru geçtikleri tespit edildiği belirtildi. Zeynep'in olay sırasında evden kaçtığının, şüphelinin peşinden giderek yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirdiğinin belirlendiği kaydedildi. Zeynep'in kaçmaya çalışırken sol ön dizinde büyük bir sıyrık oluştuğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek, beden bakımından kendisi savunamayacak kişiyi öldürme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu Kemaoğlu, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.