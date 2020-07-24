Tartıştığı kardeşini öldürdü

Bursa'da iki kardeş arasında yaşanan motosiklet tartışması kanlı bitti. Kavgada, ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü. İnegöl'e bağlı Hilmiye mahallesinde yaşayan Fatih Narin (37) ve kardeşi Ömer Faruk Narin (23) arasında motorsiklet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşine silah doğrultan Fatih Narin kavga sırasında silahı ateşledi. Kardeş Ömer Faruk Narin kanlar içinde yere yığılırken ağabey kayıplara karıştı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülmek istenen ağır yaralı Ömer Faruk Narin yolda ambulansa alındı. Ancak talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tartışma sonrası kardeşini vurarak öldüren Fatih Narin olay yerinden kaçtı. Zanlının 5 yıl önce de babasını silahla yaraladığı ortaya çıktı. Polis zanlıyı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Kardeşini silahla vurarak öldüren Fatih Narin'in bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı tedavisinin ardından taburcu edilerek 14 gün evde karantinada olduğu öğrenildi.