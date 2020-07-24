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Tek kişilik hücreye konuldu

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Zanlı Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderilmişti. Katil zanlısı Avcı'nın tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Öte yandan zanlı Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde bahsettiği ip, Pınar'ı öldürdükten sonra koyduğu varilin üzerinde duruyor. Zanlı ifadesinde, "Pınar'ı varilin içerisine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum" demişti.
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Tek kişilik hücreye konuldu
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