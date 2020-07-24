Vahşice öldürülen Pınar Gültekin’i arkadaşları anlattı: Kızım olursa adını Gülpin koyacağım demişti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, evli ve bir çocuk babası olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan soğukkanlı katil, vahşi cinayeti itiraf etmişti.







SABAH, Pınar'ın yaşadığı Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde evine ve odasına girdi. Genç kızın 3 yıldır yalnız yaşadığı evin giriş kapısının önünde iki çift terliği dikkat çekiyor. Dubleks evin alt katında masanın üzerinde marketten aldığı ancak yiyemediği bisküvi ve kekin olduğu poşeti öylece duruyor.







Pınar'ın yazar Dale Carnegie'nin "Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak" isimli kitabının sayfalarının arasında kurutulmuş gül parçaları duruyor. Hüzün dolu evin üst katında Pınar'ın yatağının başında uyurken sarıldığı oyuncağı dikkat çekiyor.







Genç kızın ders notları göze çarpıyor. Evdeki eşyaların ve dolapların ailesi tarafından genç kız aranırken bir ipucu bulabilmek adına dağıtıldığı görülüyor.







Ev sahibi 61 yaşındaki Hüdaverdi Sefa Bozkurt, gözleri dolu dolu şunları söyledi: "Benim de 35 yaşında bir kızım var. Kimya mühendisi. Bir kız babası olarak ben de çok üzüldüm. Pınar da benim kızım gibiydi. Büyüklerine karşı çok saygılıydı. Eve ne kız ne de bir erkek arkadaşını getirmezdi. Kirasını zamanında öderdi. Kendisinden çok memnundum. Ailesi Pınar kaybolduğunda buraya geldi. Ama vefat haberi gelince yıkıldık. Çok üzüldüm. Keşke olmasaydı."







Pınar'ın son kirayı ödeyemediğini söyleyen ev sahibi Bozkurt, "Son kiranın lafı bile olmaz. Helal hoş olsun. Hakkımı helal ediyorum. Kaybolmadan bir gün önce 4-5 kişik bir grup vardı evde. Normalde kimseyi getirmezdi. Çok şaşırmıştım. Mekanı cennet olsun" dedi.







'HAYAT DOLUYDU'

Pınar Gültekin'in Akyaka'da arkadaşı olan Perihan Gün (33), genç kızı ve hayallerini anlattı: "Pınar'ı 6 yıldır tanıyorum. Çok renkli ve hayat dolu biriydi. Enerjisi çok yüksek ve şen şakrak bir kızdı. Komik biriydi. Sürekli espri yapar insanları eğlendirmeyi severdi. En büyük hayali evlenmek ve kız çocuğu sahibi olmaktı. Kızının ismini de Gülpin koymak istiyordu. Hatta instagram hesabının kullanıcı adı da Gülpin'dir. Sabahları Akyaka'da yürüyüş yapar herkese selam verirdi. Kaybolduğu ilk gün yokluğunu hissettik. Ortalarda göremeyince yokluğu hemen belli oldu. Gerçekten çok üzgünüz. Üzüntüden Adli Tıp'ın önüne bile gidemedik."







'KİMSEYLE SORUNU YOKTU'

Pınar Gültekin'in 2.5 yıldır komşusu olan 34 yaşındaki Kerem Parlar ise şunları söyledi: "Yalnız yaşıyordu. Arkadaş canlısı bir insandı. Onu ağlarken ve dert yanarken, çevresine negatif enerji yayarken hiç görmedim. Enerjik, deli dolu bir kızdı. Herkes ile arası iyiydi. Kimse ile bugüne kadar sorun yaşadığını görmedim. Hep güleryüzlü olarak aklımızda yer etti. Yazık oldu."







CEREN'İN BABASINDAN TAZİYE

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, üPınar Gültekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ile telefonda görüştüğünü ve birbirlerine taziyelerini ilettiklerini söyledi. Özdemir, kendisinin de aynı acıları yaşadığını belirterek, "Onlar da çok derin acı içindeler şu anda. Bizim yaşadığımız, hissettiğimiz her şeyi şu anda hissediyor onlar. Onların da çok üzüldüğüne eminim Ceren'e. Çünkü ülke üzüldü, dünya üzüldü" dedi.







MEZARINA BAYRAM ŞEKERİ BIRAKTILAR

Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in mezarı sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Dün de köye gelen vatandaşlar Pınar'ın mezarını ziyaret ederek dualar okudu. Mezarının başında gün boyu vatandaşlar eksik olmazken, aile fertleri ise yakın çevrelerinden gelen taziyeleri kabul etti. Öte yandan, Pınar'ın mezarına bırakılan bayram şekerlemeleri ise dikkat çekti.

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