Voleybol oyun kuralları nelerdir? Voleybol nasıl oynanır, kuralları hakkında bilgiler

Dünya çapında hemen hemen her ülkede büyük bir heyecan ve tutku ile oynanan spor dallarından birisine de voleybol adı verilmektedir. Voleybol, 9 metreye 18 metrelik bir alan içerisinde 6 kişiden oluşan iki takım tarafından elle oynanan bir spor dalıdır. Voleybolda amaç topun karşı tarafın saha zemininde temas ettirilmesini hedefleyip sayı almaktadır. Kim daha çok sayı alırsa ise o kazanmış olur. Voleybolda en fazla kaç pas yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Voleybol oyuncu sayısı ve yerleri işte detaylar.

VOLEYBOL OYUNCU SAYISI

Günümüzde hala sevilerek oynanan bir oyun olan voleybolda tek bir takımda 6 kişi ve karşı takımda da 6 kişi ile toplamda 12 kişi olarak sahaya çıkılmaktadır. Her bir takımın 6'şar kişi yedek takımı bulunmaktadır.

VOLEYBOL OYUNCU YERLERİ

•Pasör: Bu oyunda smaçörlere top atan oyuncuya pasör adı verilir. Pasörler 3 numarada oynar ve oyunu yönlendirir.

•Pasör Çaprazı: Pasör servise geçtiğinde öne gelen ve genellikle uzun pasla hücum eden kişidir. Bu oyuncu 2 numara oyuncusu olarak bilinir.

•Orta Oyuncu: Voleybolda 3 numaradan oynayan ve kısa, kurşun paslarla hücum eden oyunculara orta oyuncu adı verilmektedir.

•Smaçör: Voleybolda 4 numarada oynayan ve genellikle uzun pasla hücum eden kişiye smaçör adı verilir. Sahada bu görevde oynayan 2 oyuncu bulunur.

•Libero: Son olarak takımın 6. ve savunma oyuncusuna da libero adı verilmektedir.

VOLEYBOL OYUN KURALLARI

Voleybol kuralları şu şekildedir;

•Voleybol topu 260 – 280 gram ağırlığında ve 65 cm genişliğinde olması gerekiyor.

•Bu oyunda voleybol sahası 9 x 18 metredir ve tam ortadan ikiye ayrılmaktadır. Her set sonrası takımlar yarı sahalarını değiştirmektedirler.

•Oyun sırasında hiçbir oyuncu rakip sahaya gidemez.

•Voleybol sahasının orta çizgisinde bulunan filenin uzunluğu erkekler için 2,43 cm, kadınlar için 2,24 cm olarak belirlenir.

•Voleybolda servis atışı "Servis Alanı" dışından yapılırsa sayı geçersiz olur.

•Oyun kapalı bir alanda oynanıyorsa tavan yüksekliği en az 7,8 metre olması şartı vardır.

•Voleybol oyunu servisle başlar.

•Servis atışı topa el içi, kol ya da yumrukla vurularak yapılabilmektedir.

•Servis atışı ile gelen topu karşılayan takım, en fazla 3 vuruşla topu tekrar diğer yarı sahaya göndermesi gerekiyor.

•Oyuncular oyun esnasında topa 2 kere üst üste vurması yasaktır.

•Bu oyunda topa üç kereden fazla dokunmak, rakip sahaya basmak, fileyi tutmak, fileye temas etmek, topa kuraldışı bir müdahalede bulunmak ya da topu tutmak faul sebebi olarak bilinmektedir.

•Faul olduğu zaman top rakibe geçer.

•Eğer ki bir takım 3 set üst üste kazanır ise, maç sona ermektedir.

VOLEYBOLDA EN FAZLA KAÇ PAS YAPILIR?

Voleybol oyunu, altışar kişiden kurulan iki takım arasında oynanan oyundur. Bu oyunda, topu en fazla üç pas yaparak filenin üzerinden karşı tarafa geçirmeyi ve rakip takımın sahasına düşürmeyi amaçlayan bir takım oyunu olmaktadır.

VOLEYBOLDA OYUNCU FİLEYE TEMAS EDERSE NE OLUR?

Voleybol oyununda bir oyuncunun fileye teması, eğer oyunu etkilemediyse, eğer ki top fileden uzak bir yerde oynanırken ve karşı tarafa vurulmamışken hata olmaz.

VOLEYBOL NASIL OYNANIR?

•Voleybol oyunu, oyuncular sahada sabit yerlerde dururlar 3 kişi fileye yakın 3 kişi de savunma pozisyonunda gerisinde durmaktadır.

•Bir takım topa arka arkaya en fazla 3 kez vurabilme hakkı vardır.

•Bu oyunda topa vücudun herhangi bir yeri ile vurmak serbesttir.

•Oyuncular saat yönünde olmak üzere sürekli değişerek oynamaktadırlar.

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