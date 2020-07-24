Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Randa ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan ve köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de adli işlemlerin sürdüğü Sinan A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinan A., kendisine ait köpekle akşam saatlerinde yürüyüşe çıktığında Randa ailesinin köpeğinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Sinan A.'nın, "Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Nejdet Randa'nın köpeği bana ve köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım.

Kurtulduktan sonra alkolün etkisiyle eve gittim. Mutfaktan ekmek bıçağını ile evdeki kelebek bıçağı da yanıma aldım. Köpeğe 2-3 bıçak darbesi attım. Arbede yaşandı, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bıçaklamadım" dediği öğrenildi. Sinan A., tutuksuz olarak yargılanacak.