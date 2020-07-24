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Zeynep’i katledip kıyafetlerini değiştirmiş

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Zeynep’i katledip kıyafetlerini değiştirmiş
Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövüldükten sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin kan donduran yeni detayları ortaya çıktı. İddianamede, Zeynep'in Selim Ahmet'in kendisine "Seni öldürmekten korkuyorum, şiddet uygularsam benden kaç" dediğini bir arkadaşına anlattığı kaydedildi. Zanlının, Zeynep'i katlettikten sonra iç çamaşırı dâhil üzerini değiştirip temizlediği ve yeni kıyafetler giydirdiği belirtildi. Kemaloğlu'nun sokakta Zeynep'i kovaladığı, zorla olayın işlendiği apartmana soktuğu yer alan iddianamede, cinayetin ardından şüphelinin 112 ekiplerine bıçakla saldırdığı da kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Canavarca hisle, eziyet çektirerek, beden bakımından kendisi savunamayacak kişiyi öldürme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
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Zeynep’i katledip kıyafetlerini değiştirmiş
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