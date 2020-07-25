Ayasofya'yı kim yapmıştır? Ayasofya kim tarafından ne zaman inşa edilmiştir?

Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldıktan sonra vatandaşlar, bu tarihi yapı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Ayasofya İstanbul'da tarihî bir camidir. Eskiden bazilika, katedral ve müze olan Ayasofya Camii, 24 Temmuz günü, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Peki, Ayasofya kim tarafından yaptırıldı? İşte, Ayasofya Camii hakkında detaylar...

AYASOFYA'YI KİM İNŞA ETTİRDİ?

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülmüş ve 1935 – 2020 yılları arasında müze olarak hizmet vermiştir.[3] 2020 yılında Danıştay'ın 1934 tarihli kararnameyi iptal etmesi üzerine yapının müze statüsü iptal edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsü kazanmıştır.