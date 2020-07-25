Bakan Koca: Toplam test sayımız 4.5 milyona yaklaştı

Türkıye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu. 1009 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1248, entübe hasta sayısı 379 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." ANKARA