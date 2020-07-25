Balkonda dehşet! Komşular yapma diye bağırdı ama...

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 6881 sokakta yer alan bir sitede dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü., mutfakta eline geçirdiği cam şekerliği Güneş Ü.'ye fırlattı. Can havliyle balkona kaçan ve yardım çığlığı atan Güneş Ü., eşi E.Ü. tarafından burada da şiddet görmeye devam etti.

'KOLUNDAN SÜRÜKLEYEREK İÇERİYE GÖTÜRDÜ'

Güneş Ü.'nün yardım çığlığını duyan komşular balkona çıkarak E.Ü.'ye tepki gösterdi. Site içindeki komşular durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, bir taraftan da E.Ü.'nün evinin kapısına kadar giderek Güneş Ü.'ye yardımcı olmak istedi ancak tüm çabalara rağmen E.Ü., kapıyı açmadı. E.Ü., balkondaki karısını kolundan tutup sürükleyerek içeriye çekti.