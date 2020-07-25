Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı -Beled Suresi Arapça Türkçe Oku, Meali, Faziletleri

Beled Suresi, Kur'an-ı Kerîm'in doksanıncı suresidir. İniş sırasına göre ise otuz beşinci suredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 20 ayettir. Surede temel olarak, bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içerisine sokulduğundan bahsedilmiştir. Yardımlaşma, iman ve sabır konuları da ele alınmıştır. Beled Suresi okumak, ezberlemek, mealini öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. İşte Beled Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı!

Beled Suresi Konusu

Beled Suresinde iman, sabır ve yardımlaşma konuları ele alınmıştır. Bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içerisine sokulduğundan bahsedilmiştir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah'a karşı gelenlerin aldandığına vurgu yapılmıştır. İnsana maddî ve manevi birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır.

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.La uksimü bilhazelbeledi.

2.Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3.Ve validin ve ma velede.

4.Lekad halaknel'insane fiy kebedin.

5.Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.

6.Yekulü ehlektü malen lübeden.

7.Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8.Elem nec'al lehu 'ayneyni.

9.Ve lisanen ve şefeteyni.

10.Ve hedeynahünnecdeyni.

11.Felaktehamel'akabete.

12.Ve ma edrake mel'akabetü.

13.Fekkü rekabetin.

14.Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.

15.Yetiymen za makrebetin.

16.Ev miskiynen za metrebetin.

17.Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18.Ol,eke ashabülmeymene

19.Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.

20.'Aleyhim narün mü'sadetün.

Beled Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1, 2, 3, 4.Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

5.İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6."Yığınla mal harcadım" diyor.

7.Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8, 9, 10.Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?

11.Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

12.Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

13.O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

14, 15, 16.Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17, 18.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.

19.Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

20.Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled Suresi Faziletleri

Beled sûresini okumanın faziletine dair Sa'lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerin Übey b. Kâ'b'dan rivayet ettikleri, Zemahşerî ve Beyzâvî gibi daha sonraki müfessirlerin de eserlerinde yer verdikleri, "Allah, 'lâ uksimü bi-hâze'l-beled'i okuyanı kıyamet günü gazabından emin kılar" meâlindeki hadisin uydurma olduğu kabul edilmektedir.

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