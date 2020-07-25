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Belediye başkanı '' çıkınca temas edenler uyarıldı

'un Of İlçe Belediye Başkanı ’na teşhisi konuldu. Belediyeden yapılan duyuruda Sarıoğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 19:30 Son Güncelleme: 25.7.2020 19:32 ABONE OL
Belediye başkanı 'koronavirüs' çıkınca temas edenler uyarıldı

Of Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada belediye başkanı Salim Salih Sarıoğlu'nun bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz" denildi.

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Belediye başkanı 'koronavirüs' çıkınca temas edenler uyarıldı
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