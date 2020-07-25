BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektrik ve elektronik aletlerinden, ev eşyalarına, bebek ve çocuk ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok alanda ürünler yeni haftada yer alacak. Salı ve Çarşamba günleri satışa çıkacak ürünler için vatandaşlar merakla bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle Cuma gününden önce raflarda yerini alacak olan BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ (28-29 TEMMUZ 2020)

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında. Haberimizin içerisinden BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.