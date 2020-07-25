Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı

Dün Türkiye'de tarihi bir gün yaşandı. Ayasofya 86 yıl sonra ilk kez ibadete açıldı ve ilk Cuma namazı kılındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı hakkında bir mesaj yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." dedi.

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Ayasofya’da diriliş ruhuyla ilk namaz