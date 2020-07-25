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Dışişleri Bakanı 'ndan Ayasofya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Şerifi açılışı hakkında sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun # açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 25.7.2020 12:17 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı

Dün Türkiye'de tarihi bir gün yaşandı. Ayasofya 86 yıl sonra ilk kez ibadete açıldı ve ilk Cuma namazı kılındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı hakkında bir mesaj yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ayasofya mesajı
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