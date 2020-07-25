Dünürlerın kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde Savaş Güneş (26) ile Cansu.K'nın yanına giden baba Murat K. burada dünürü Ecevit Güneş (45) ile karşılaştı. Bir araya gelen iki dünür bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cansu K ile Savaş Güneş iki tarafınında sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmeyen iki dünür tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit Güneş'e ateş açtı. Babasını kanlar içinde gören Savaş Güneş iddiaya göre, Murat K'nın üstüne atlayarak boğuşmaya başladı. Ardından yanında bulundurduğu silahla Murat K. Savaş Güneş'de ateş etti. Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de bacağından ve kafasından yaralanırken şüpheli Murat K. da evden kaçtı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken, Savaş Güneş ise ağır yaralandı. Şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması başlattı. İHA