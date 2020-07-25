Dünyanın 4 bir yanında şükür namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür secdesi yapıldı. Başkent Üsküp'teki Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi Süleyman Baki "Biz Üsküp'ten, Kuzey Makedonya'dan, Rumeli'den... Bu caminin yeniden camiye kavuşturulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ayasofya Rumeli'deki, Balkanlar'daki bütün camilerin tacıdır" dedi. Bulgaristan'daki Müslümanlar da başkent Sofya'da şükür namazı kıldı. Mescid-i Aksa'nın avlusundan ise Ayasofya tebriği geldi. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, "Dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı. Afganistan'ın birçok kentinde de şükür namazı eda edildi.