Heybeliada'da doğum günü partisi faciayla bitiyordu

İstanbul'da Heybeliada açıklarında facianın eşiğinden dönüldü. Doğum günü partisinden dönen 27 kişinin bulunduğu tekne bir anda alabora oldu. Alabora olan "Deniz Taksi 25"adlı teknenin içinde bulunan 27 kişi bir anda kendilerini denizin içinde buldu.Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11'i hastaneye kaldırıldı.Adalar Kaymakamlığı kazanın saat 00. 50 sırasında yaşandığını açıkladı.Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki yolcu ve mürettebatların Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.Kurtarılan yolculardan 11'inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi."Deniz taksisi ters düşünce o an hayatın sonuna geldik diye düşündük"Doğun günü kutlamasından Deniz Taksisi ile Bostancı'ya dönmeye çalışan gruptan Ahmet Arslan, "Deniz Taksi ile Heybeliada'dan Bostancı'ya dönüyorduk. 10 dakika yolculuk yaptıktan sonra yapmışken, birkaç sallantının ardından taksi ters döndü, bir anda suyun altında kaldık. Taksi üzerimize kapanmış vaziyette olunca içerisi su dolmuş vaziyette çıkacak yerde yoktu. O anda sadece buraya kadar dedik. O an hatırlayamıyorum ben yüzmeyi bilmiyordum. Nasıl kurtulduğumu bilmiyorum bir burun farkıyla nefes alacak bir yere geldiğimi hissettim. O an burada bir nefes alıyorsam bir umut hesabı yaptım. Arkadaşımın dediğine göre taksi yan dönmüş, yan dönünce bir hava alma alanı bıraktı. Ben hava alma alanını gördüğümde tekrardan kapının nerede olduğuna baktım. Kapının nerede olduğunu görünce bir tahtaya ulaşarak kapıya ulaştım. Bu esnada herkes dışarı çıkmıştı. Sağ olsunlar balıkçı tekneleri arkadaşlarımızı kurtarmış, ben taksideydim göremedim, daha sonra sahil güvenlik ekipleri geldi bizi kurtardı" diye konuştu.