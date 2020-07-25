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'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

'ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki bir kadın yeni tip (Kovid-19) hastalığını yenmeyi başardı. NDTV kanalının haberine göre, geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan asırlık kadın iyileşti.

AA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 16:19 ABONE OL

Yaşlı kadın yaptığı açıklamada, "Doktorlar beni iyi tedavi etti. Düzenli yemeğin yanı sıra her gün bir elma verdiler. Doktorlar ilaç verdi, iğne yaptı ve şimdi sağlıklıyım. Kovid-19 nezle gibi bir şey." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kadının bir bankada çalışan oğluna 3 Temmuz'da, kadına ise 16 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yetkililer, asırlık kadına 22 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

100 yaşındaki kadının Kovid-19'a yakalanan oğlu, gelini ve torunu da evde tedavi edildi.

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Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
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