‘Kızım kemiklerin sızlamasın, o caniye müebbet istendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Zeynep Şenpınar'ı (25) döverek ve bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında müebbet hapis istemiyle Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Kemaloğlu hakkında ağır müebbet istemiyle dava açıldığını öğrenen Şenpınar'ın Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi Aruz Şenpınar kızının mezarını ziyaret ederek, "Rahat uyu kuzum o cani artık gün yüzü göremeyecek. Kemiklerin sızlamasın, o caniye müebbet istediler" diyerek gözyaşı döktü. SABAH'a konuşan anne "Bu dünyada bir annenin yaşayacağı en ağır acıyı yaşıyorum. Şimdi fotoğraflarına bakarak evdeki elbiselerini koklayarak teselli olmaya çalışıyorum. İlk duruşmada katile, 'Kızım sana ne yaptı ki ona bu vahşiliği yaptın?' diye soracağım. Beni en iyi Pınar'ın annesi anlar. Aynı acıyı yaşıyoruz" dedi. Öte yandan hazırlanan iddianamede ilginç detaylar ortaya çıktı. Şenpınar'ın olay sırasında evden kaçmaya çalıştığı, sanığın peşinden giderek, yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirdiği kaydedildi. Sanık Kemaloğlu'nun ayrıca Şenpınar'ın kan lekesi ve bıçak izi bulunan iç çamaşırı dahil tüm kıyafetlerini olay sonrası değiştirdiği belirtildi.