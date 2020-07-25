KKTC’nin Ayasofyası’nda dualar edildi

KKTC Din İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ortaklığıyla, Lefkoşa'daki eski adı Aya Sofya Selimi Camii'nde düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılması dolayısıyla mevlit ve Kuran okunurken, dualar edildi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar "1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya Türklerin yönetiminde olmuştur. Dolayısıyla tekrar cami olarak açılması en doğalıydı. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.