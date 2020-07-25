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Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın

Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüs motor bölümünden bir anda tutuşarak alev aldı. Yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle söndürülürken, metrobüs seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 18:20 ABONE OL
Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın

Yangın, saat 22.15 sıralarında Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında metrobüsün motor bölümünde çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Metrobüsün motor kısmında kısa süreli alev yükselirken, yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüsün motor kısmında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın
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