Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet açıkladı!

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı tarihine sayılı günler kaldı. Her yıl aynı sevinç ve heyecan ile karşılanan bu önemli gün kurban ibadetleri yerine getirilecek. Geçtiğimiz bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar bu bayramı sevdikleri ile birlikte geçirmeyi planlıyor. Resmi tatili fırsat bilerek tatil yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan dini bayram günleri takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu.
Özellikle resmi tatilleri fırsat bilip bayram günlerine denk gelen tarihler aralığında tatil planı yapmak isteyenler bu soruya cevap arıyor .
2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.