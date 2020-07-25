Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi!

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ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? takvimi!

Mübarek öncesi Müslüman alemi adeta geri sayıma başladı. Bu yılın ilk bayramını pandemi nedeniyle evde geçiren vatandaşlar önümüzdeki bayramda hem ibadetlerini gerçekleştirmenin huzurunu hem de bayram tatili planlarının mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda dini ve bayram günleri içeren 2020 takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.7.2020 07:36 Son Güncelleme: 25.7.2020 07:36 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman idrak edilecek?

İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Yılın ikinci dini bayramından önce yalnızca yapılacak ibadet için değil hem de birçok kişi tatil planları için geri sayıma başladı. İlk günü Cuma'ya denk gelen bayramda çalışan vatandaşlar 4 günlük resmi tatile çıkacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün? Bayramı'na kaç gün kaldı ve ne zaman? İşte merak edilenler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK, BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

İslam alemi için islamın beş şartından biri olarak kabul edilen kurbanlık kesme ibadeti için bayrama sayılı günler kaldı. Maddi gücü yeterli olan vatandaşlar allah rızası için usulüne uygun şekilde kesecekleri kurbanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. 2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Ağustos tarihinde idrak edilecek…

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman idrak edilecek?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman idrak edilecek?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
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