Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Yılın ikinci dini bayramından önce yalnızca yapılacak ibadet için değil hem de birçok kişi tatil planları için geri sayıma başladı. İlk günü Cuma'ya denk gelen bayramda çalışan vatandaşlar 4 günlük resmi tatile çıkacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı ve ne zaman? İşte merak edilenler…
İslam alemi için islamın beş şartından biri olarak kabul edilen kurbanlık kesme ibadeti için bayrama sayılı günler kaldı. Maddi gücü yeterli olan vatandaşlar allah rızası için usulüne uygun şekilde kesecekleri kurbanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. 2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Ağustos tarihinde idrak edilecek…
2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.