Mucize gibi... Doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı

DOĞUMDAN SONRA KALP AMELİYATI OLDU

Anne Esen doğumdan sonra kalp ameliyatı da olurken, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin, yoğun bakımda ve entübe bir şekilde devir aldıkları hastayı sezaryen olduktan 3 gün sonra ameliyatına karar verdiklerini söyledi. Dr. Sezgin, "10 yıl önce takılmış olan kalp kapağının çürüdüğünü bunun da akciğer ve kalp yetmezliğine neden olduğunu gördük. Daha sonra da kalp ameliyatını yaptık. Başarılı güzel bir ameliyat yaptık. Şu an hastamızın sağlığı iyi ve serviste gezebiliyor" dedi.

'DÜNYADA AZ GÖRÜLÜYOR'

Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Doktor Remzi Sarıkaya, hastaya mucize kurtuluş dediklerini belirterek, "Hastamıza mucize vaka dememizin nedeni kalbinde ciddi problem olan bir hastanın tabi gebelik bu kapaktaki problemleri artıran bir durum. Gebelikte ekstra sıvı birikimi ve ikinci bir can olduğu için vücuda 2 kat yük biniyor.