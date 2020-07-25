On Numara 25 Temmuz sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama

On Numara sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Dün gerçekleşen çekilişte bilen sadece 1 kişi olmuş ve büyük ikramiye 579.287,15 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ON NUMARA SONUÇLARI 25 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişi, 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından saat 22.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı