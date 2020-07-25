Oto fareleri kıskıvrak yakalandı! Biri firari çıktı

İstanbul Emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz günü tarihi saat 05.38 sıralarında Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde otodan hırsızlık konusu meydana geldiği anonsu üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan kontrollerde, iki şahsın araç lastiğini çalarak kendilerine ait bir araçla kaçtıkları anlaşıldı. Bahse konu araç Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde görülmesi üzerine takibe alındı. Yaşanan kovalama sonucu şüpheli araç durdurulduğunda içindeki Abdullah K. (43) ve Muhammet Y. (46) isimli şahıslar yaya olarak kaçmaya çalışmışlarsa da görevlilerce yakalandı.

FİRARİ ÇIKTI

Şahısların yapılan sorgulamasında Abdullah K.'nın Ankara'da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranıyor olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan kontrolde; 5 adet araç lastiği, 1 adet demir keski makası, 1 adet tornavida, 1 adet anahtar, 1 adet stepne tutanağı, 1 adet takım çantası ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Araç üzerinde takılı olan plakaların araç şase numarası ile uyuşmadığı, aracın kendi plakalarının araç içerisinde gizlenmiş olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.