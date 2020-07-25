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’da freni patlayan kamyon restorana daldı

’da freni patlayan çöp kamyonu, önce trafikteki araçlara çarptı ardından çarptığı diğer kamyonla birlikte yol kenarında bulunan bir restorana daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:15 ABONE OL
Rusya’da freni patlayan kamyon restorana daldı

Rusya'da freni patlayan çöp kamyonu, önce trafikteki araçlara çarptı ardından çarptığı diğer kamyonla birlikte yol kenarında bulunan bir restorana daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAZADA 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ 4 KİŞİNİN İSE YARALANDI

Rusya'nın Vladivostok kentinde freni patlayan çöp kamyonu trafikteki araçlara çarptı ve restorana daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun otomobillere çarparak ilerlediği ve başka bir kamyona daha çarptığı görüldü. Ardından kontrolden çıkan kamyon, çarptığı diğer kamyonla birlikte restorana daldı. Yerel medya, kazada 6 aracın hasar gördüğünü 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kamyonların daldığı restoranda ise bir kadının bulunduğu, yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

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Rusya’da freni patlayan kamyon restorana daldı
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