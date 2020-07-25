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‘Sanki öleceğini hissetti’

’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in arkadaşı Selver Gür: Doğum günümü 10 gün önceden kutlamıştı. Kaybolmadan 1 gün önce. “Seni seviyorum Selver” demişti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
‘Sanki öleceğini hissetti’
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiPınar Gültekin (27), Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü. Gültekin'in en yakın arkadaşı Selver Gür, SABAH'a konuştu:
Pınar'ın en yakın arkadaşıyım. Hemen her gün beraberdik. Benim de 3 yaşında Rüzgar isminde bir kızım var. Rüzgar'ın doğum günü 1 Ekim, Pınar'ın doğum günü 5 Ekim'di. İkisinin doğum günleri birbirine çok yakın tarihlerdi.
Pınar okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dönüp kendine ait bir işyeri açmak istedi. Modaya ve giyim kıyafete düşkündü. Moda evi açmak istiyordu. Son konuşmamız Pınar kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da oldu. Derslerle ilgili konuştuktan sonra sohbetimizi bitti. Durduk yere 'Seni seviyorum Selver' dedi. Canım arkadaşım.
Normalde doğum günümü hep zamanında kutlardı. Doğum günüm 25 Temmuz (Bugün). Doğum günümden önce hediyemi alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı giymeyip, onu anı olarak hep saklayacağım. Çok üzgünüm. Dünyalar güzelim. Öyle güzeldi ki bulunduğu her yeri, her fotoğrafı, her anı güzelleştirirdi.

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‘Sanki öleceğini hissetti’
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