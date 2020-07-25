Şenpınar ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı oldu! İlk duruşma 8 Ekim!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Bir süre sonra tedavi olan Kemaloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayetle ilgili geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede, Zeynep Şenpınar'ı annesi Aruz Şenpınar müşteki olarak yer aldı. Anne Şenpınar'ın avukatlığını ise Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun üstlendi.

Uzun konuyla ilgili SABAH'a demeç verdi. Uzun, "Sevgi, barış, kardeşlik ve mutluluk demek olan 'bayram' gününde, acıların ve üzüntünün en büyüğü olan 'evlat acısıyla' kızları Zeynep'in öldürülmesi ile karşılaşan Şenpınar ailesinin yanında ve hukuki desteğinde yer almayı bir görev bildik.

İLK DURUŞMA 8 EKİM

Ayrılmak istediği boksör eski sevgilisi tarafından Muğla'da hunharca bıçaklanıp öldürülen Zeynep Senpınar'ın katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanıyor. İlk duruşma 8 Ekim 2020 günü yapılacak.

Sanığın hak ettiği cezayı bir an önce alması ve ülkemizdeki kadın cinayetlerinin artık son bulması en büyük dileğimiz… Davada tüm desteğimiz acılı Şenpınar ailesi ile birlikte" dedi.