SON DAKİKA: Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadına kâbusu yaşattı! İş yerine ‘yüzüne kezzap atarım’ şeklinde not gönderdi

Kendisine aşık olan genç adamla birlikte olmak istemeyen genç kadın kabus dolu günler yaşadı. F.D., isimli genç kadın bir seyahati sırasında U.B., ile tanıştı. Seyahatin ardından genç kadına ulaşmaya çalışan U.B., sosyal medyadan F.D.'yi ekledi.

'YÜZÜNE KEZZAP ATARIM' NOTU

Sohbet etmek için genç kıza mesaj atan U.B. mesajlarına karşılık alamayınca genç kadına hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Genç kadının iş yerini tespit eden U.B., takıntısını ileri boyuta taşıyarak genç kadına 'Yüzüne kezzap atarım' notu ile yüzüne kezzap atılmış kadın fotoğrafları yolladı.

Kendisini şikayet edeceğini belirtmesine rağmen genç kadını rahat bırakmayan U.B., tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye devam etti. Savcılığa koşarak yardım isteyen genç kadının ihbarı sonrası U.B. hakkında soruşturma başlatıldı.



"AMACIM DİKKATİNİ ÇEKMEKTİ…"

U.B., amacının genç kadını rahatsız etmek olmadığını söyleyerek, "Kendisinden kopamadım, telefonla aradığım da doğrudur. Mesaj ve maillerime dönmediği için kendisine mektup gönderdim. Mektubu yazan benim, amacım dikkatini çekmekti. Yoksa tehdit etmek gibi bir amacım yoktu" ifadelerini kullandı.

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından U.B. hakkında genç kadına karşı işlediği taciz ve tehdit suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede U.B.'nin genç kadına yolladığı müstehcen mesaj ve fotoğraflarla birlikte kezzap atacağını söyleyip tehdit ettiği anlatıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen U.B., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.