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Son dakika: 11 yaşındaki Elif her yerde aranıyor! Ormanlık alanda...

Gelen son dakika bilgisine göre 'da 11 yaşında isimli küçük kız kayboldu. Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları ormanlık alanda yapılıyor.

AA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 11:03 Son Güncelleme: 25.7.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika: 11 yaşındaki Elif her yerde aranıyor! Ormanlık alanda...

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.

Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Son dakika: 11 yaşındaki Elif her yerde aranıyor! Ormanlık alanda...
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