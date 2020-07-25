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Son dakika: 'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen olayda, bahçeye tilki girdiğini zanneden kayınpeder, tüfekle gelinini vurarak öldürdü. Kayınpeder jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:34 Son Güncelleme: 25.7.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika: Bartın'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...

'da, bahçesine tilki girdiğini zannedip tüfeğiyle ateş açan Mustafa Gökçe (67), fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'yi (31) vurarak öldürdü.

Son dakika: Bartın'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...

Olay, akşam saatlerinde Karahüseyinli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu tilki telef etti. Bu akşam saatlerinde de emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı.

Son dakika: Bartın'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...

Bahçeye tilki girdiğini zanneden Mustafa Gökçe, evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile 2 el ateş etti. Bu sırada bahçede fasulye toplayan Gönül Gökçe, ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Mustafa Gökçe, gelinini vurduğunu fark edince 112 Acil'e haber verdi. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika: Bartın'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...

Gönül Gökçe'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi. Mustafa Gökçe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Bartın'da akılalmaz olay! Tilki sandı, gelinini öldürdü...
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