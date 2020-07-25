Son Dakika Haberleri | Zeynep Şenpınar cinayetinde kan donduran detaylar: "Bıçak kırılınca mutfaktan yenisini alarak..."

24 Mayıs tarihinde sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Boksör sevgilisi tarafından caniece öldürülen Şenpınar'ın cinayet öncesinde de defalarca darp edildiği ortaya çıktı. İddianamede, Selim Kemaloğlu'nun Zeynep'i öldürme anları da anlatıldı. Kız arkadaşını 37 yerinden bıçakladığı öğrenilen katilin, bıçak kırılınca yenisini alıp bıçakalamaya devam ettiği iddianamede yer aldı. İşte, dehşet verici olaya ilişkin detaylar...

İddianameye göre daha önce üç ayrı 'kasten yaralama' suçundan sabıkalı olan fail Selim Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar'ı ilk kez ocak ayında darp etti. Şenpınar şikâyetçi oldu ancak daha sonra şikâyetini geri alınca soruşturma kapandı. Zeynep'in arkadaşlarının ifadesine göre, Kemaloğlu daha sonra da Şenpınar'ı darp etmeye devam etti. Ama Şenpınar korktuğu için şikâyetçi olamadı.