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SON DAKİKA: koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 25 Temmuz corona virüs verileri

korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Temmuz corona virüs tablosu tarafından açıklandı. İşte 25 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Giriş Tarihi: 25.7.2020 20:04 Son Güncelleme: 25.7.2020 20:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 25 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 25 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.

DÜNKÜ VERİLER
Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 24 Temmuz corona virüs verileri

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 25 Temmuz corona virüs verileri
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