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dolu kargo yakalandı

Büyükçekmece’den Kanada’ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinden 6 kilo 900 gram çıktı. Olayla ilgili kargoyu gönderen şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:28 ABONE OL
Uyuşturucu dolu kargo yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükçekmece'de Kanada'ya gönderilmek üzere olan uyuşturucu kargosu ele geçirildi | Video

Edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz tarihinde Büyükçekmece ilçesinde Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde; 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, toplam ağırlığı 6 kilo 900 gram gelem Afyon Sakızı ele geçirildi.

Konu ile ilgili kargoyu gönderen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Uyuşturucu dolu kargo yakalandı
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