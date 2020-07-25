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Yanlışlıkla gelinini öldüren şahıs serbest bırakıldı

’da bahçeye giren tilkiye ateş ettiğini zannederek, yanlışlıkla gelinini vurup öldüren şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 17:17 ABONE OL
Yanlışlıkla gelinini öldüren şahıs serbest bırakıldı

Bartın Merkeze bağlı Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu mahallesinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Mustafa Gökçe, son günlerde evlerinin arkasında bulunan bahçelerine tilkilerin musallat olması nedeniyle tüfekle nöbet tutmaya başladı.

Akşam saatlerinde nöbetine devam eden Gökçe, çalılıkların olduğu alanda gelen sesler nedeniyle tüfekle bölgeye ateş etti.

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Daha sonra alana giden yaşlı adam, vurduğu kişinin gelini Gönül Gökçe (31) olduğunu fark etti.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde gelinin boyun bölgesinden aldığı kurşun yarası ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi,

Jandarma tarafından gözaltına alınan kayınpeder, işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
Nöbetçi Mahkeme Mustafa Gökçe'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti.

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Yanlışlıkla gelinini öldüren şahıs serbest bırakıldı
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