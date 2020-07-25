Yüzgecine misina dolanıp kopardı

Alanya'da sağ ön yüzgeci kopan ve misina dolanan yaralı deniz kaplumbağasını gören Eyüp Güneş hemen Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'ne başvurdu.

Harekete geçen DEKAMER acil olarak deniz kaplumbağasını veterinere götürdü. Burada ampütasyon operasyonu yapılan kaplumbağa sağlığına kavuşturuldu.

DEKAMER, sosyal medya hesabı üzerinden, "Alanyam adı verilen yeşil deniz kaplumbağası'nın ampütasyon operasyonu tamamlandı. İhbarı yapan Eyüp Güneş, yardımlarından dolayı DKMP Alanya Şefliği, ALÇED (Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği) başkanı Şerefnur Kayhan ve Veteriner Hekim Ahmet Kollama'ya teşekkür ederiz" dedi.