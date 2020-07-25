Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili çarpıcı detay! “Suçtan kurtulmak için psikolojik sorunlarını ön plana çıkardı”

Muğla'da geçtiğimiz aylarda işlenen Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede flaş bir detay ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cezasından kurtulmak için ifade verdiği kaydedildi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARINI…"

Savcılıkça tüm tespitler ve şüpheli hakkında düzenlenen ceza ehliyeti raporu değerlendirildi. İddianamede, psikolojik tedavi öyküsü bulunan şüphelinin savunmasında psikolojik sorunlarını ön plana çıkararak cezai ehliyetini dosya kapsamında tartışma konusu yapmaya çalıştığı kaydedildi.

"CEZADAN KURTULMAK İÇİN…"

Kemaloğlu'nun, Zeynep Şenpınar'ın olay öncesi ve olay gecesinde kendisine karşı şüphe oluşturacak ve kendisini sinirlendirecek davranışları olduğunu da belirterek bu hususların lehine değerlendirilmesini sağladığı belirtildi. Savcılıkça, şüphelinin işlediği suçların cezasından kurtulmak veya alacağı cezayı azaltmak amacıyla bu şekilde ifade verdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.